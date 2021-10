Construction : Il sera de plus en plus dur de s’opposer aux barrages et aux éoliennes

Le Département fédéral de l’environnement et de l’énergie souhaite simplifier les procédures pour les éoliennes et les barrages. Les autorisations seraient regroupées, impliquant une seule possibilité de s’y opposer.

Les parcs éoliens, ici le Mont-Crosin (BE), pourraient voir le jour plus vite, car une seule contestation serait autorisée. VQH/24HEURES

Le Conseil fédéral mise sur les énergies renouvelables, souhaitant notamment accroitre la production hydraulique et éolienne, rapporte la «NZZ am Sonntag». Le Département fédéral de l’environnement et de l’énergie (DETEC), dirigé par Simonetta Sommaruga, veut mettre les bouchées doubles et propose une simplification des procédures administratives.

La Confédération définirait quelles infrastructures sont prioritaires. Tous les volets d’un projet jugé nécessaire à la transition énergétique – plan d’aménagement, permis de construire, octroi de concession, etc. - seraient regroupés en un seul paquet, demandant une autorisation unique auprès d’une autorité cantonale.

Une seule fenêtre pour s’opposer

Il ne resterait dès lors qu’une seule opportunité pour s’opposer à la construction d’un parc éolien ou d’une centrale hydrique, avec toutefois la possibilité de faire recours devant le Tribunal fédéral. Ce serait une rupture avec la situation actuelle, qui implique que chaque étape d’un projet d’envergure peut faire l’objet de multiples contestations.

C’est un rapport de l’ancien juge fédéral Heinz Aemisegger qui donne le ton. Celui-ci estime que les procédures sont actuellement «trop compliquées, trop lourdes et pas assez efficaces». Par exemple, le journal dominical cite le cas de l’agrandissement du barrage sur le lac de Grimsel (BE), contesté sur divers tableaux par des associations de défense de la nature pendant 20 ans. Autre illustration: selon leurs partisans, 76 projets de turbines à vent sont actuellement au point mort en raison de contestations juridiques.