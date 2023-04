Suisse: Il sera difficile de trouver des voitures neuves à moteur thermique en 2030

L’UE a définitivement approuvé mardi la fin des moteurs thermiques dans les voitures neuves à partir de 2035. Le texte contraindra les véhicules neufs à ne plus émettre de CO₂, interdisant de fait les véhicules à essence, les diesels et hybrides, au profit du tout électrique. Seule exception: les véhicules équipés d’un moteur à combustion mais qui roulent à des carburants de synthèse propres, resteront autorisés.

Les constructeurs se préparent

De nombreux constructeurs ont déjà annoncé qu’ils abandonneraient plus tôt que 2035 le moteur à combustion, à l’image de Fiat et Opel (en 2028) et Volvo (en 2030). En outre, d’autres constructeurs, comme l’Américain Ford, vont continuer à produire des véhicules à combustion, mais ne plus vendre que des électriques en Europe dès 2030.

Plus de voitures à essence sur le marché

Conséquence: il n’y aura pratiquement plus de véhicules neufs à moteur thermique à acheter en 2035, selon Marianne Zünd, membre de la direction de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Et le marché de l’électrique va exploser.