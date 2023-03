Votation: Lucerne dit oui à une régulation d'Airbnb

Les autres votations du jour

À Genève, les citoyens du canton ont refusé une initiative pour taxer à 100% les actionnaires et ceux de la ville ont dit non à l’initiative «Zéro pub». À Nidwald et à Obwald, la population a largement refusé des modifications de la Constitution qui voulaient y inscrire l’objectif de neutralité carbone dès 2040. À Nidwald, toutefois, elle a accepté un contre-projet qui poursuit le même objectif mais sans fixer de date. À Bâle-Ville, des baisses d’impôts pour toutes les tranches de revenu ont passé la rampe haut la main. À Saint-Gall, la candidate UDC Esther Friedli s’est ouvert un boulevard pour décrocher le siège au Conseil des États laissé vacant par le socialiste Paul Rechsteiner. À Schaffhouse, la loi deviendra plus stricte pour les parents qui veulent scolariser leurs enfants à la maison.