Awan évoque des soucis d’argent, les médias s'emballent

«Un candidat évoque sa descente aux enfers», «Le candidat se confie sur sa situation financière», «J’ai plus d’argent», «Un des talents de «The Voice» annonce vouloir mettre fin à ses jours». Voici certains titres qui ont fleuri dans la presse people française après la publication d’une vidéo TikTok d’Awan, lundi 8 mai 2023. Le Genevois, éliminé du télécrochet de TF1 fin avril 2023 , y chantait en playback: «Marre de cette vie. Marre de ces ennuis. Mettre fin à ma vie, c’est ce que je pense quand je suis au lit». Il avait ajouté en légende de la séquence: «J’ai plus d’argent. Éliminé de «The Voice». Mon magasin (ndlr: dans lequel il travaillait) ferme. Fini «The Voice». Fini le travail. Mon banquier en sueur.» Or, il fallait prendre ses propos avec du recul.

Face au tourbillon médiatique, le chanteur de 24 ans a réagi, également sur le réseau social chinois. «Les gens, l’heure est grave. J’ai fait cette vidéo. Mais, le truc, c’est que c’était du second degré! Qu’est-ce que «Gala», ils ont fait ces zinzins? Ils ont pensé que c’était du premier degré. Du coup, je me retrouve avec un article choc sur internet qui évoque ma «descente aux enfers». C’est terrible. Tout va bien dans ma vie. Ne vous en faites pas. Je ne pense pas à mettre fin à mes jours. Bref, je passe dans «Gala» et on me fait passer pour quelqu’un qui a une vie de merde.»