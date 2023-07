L'acteur Tom Holland s’est battu pour vaincre son alcoolisme

Même combat pour Liam Payne

Afin de vaincre son addiction à l’alcool, le chanteur de One Direction a passé 100 jours dans une clinique spécialisée en 2022, en Louisiane, aux États-Unis, dans le plus grand secret, rapporte le «Sun». À cause de la boisson, Liam Payne avait souvent un comportement inapproprié. Son plus gros dérapage s’est produit en mai 2022, lors d’une interview avec le catcheur et boxeur Logan Paul. Le Britannique de 29 ans avait insulté son ancien camarade des 1D, Zayn Malik, et avait dit qu’il voulait faire un combat de boxe avec Justin Bieber, le tout en sirotant du whisky pur. «C’est l’un de ces moments qui changent la vie et qui m’ont en quelque sorte sauvé la vie, a-t-il dit sur YouTube. J’étais tellement en colère contre ce qui se passait autour de moi qu’au lieu de regarder en moi, j’ai décidé de m’en prendre à tout le monde. Je ne me reconnaissais plus.» C’est à partir de cet épisode que Liam a décidé d’arrêter de boire.