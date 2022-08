Neuchâtel : Il s’est fait arnaquer près d’un demi million de francs par un «magicien»

Crédule, un retraité a été escroqué de 450’000 francs par un Français qui prétendait qu’il pouvait multiplier les billets de banque. Le faux magicien a écopé de 13 mois de prison ferme et devra rembourser sa victime.

Entre juin 2016 et février 2017, un retraité neuchâtelois s’est fait voler la somme de 450 000 francs en billets de 1000 francs par un arnaqueur, qui a utilisé la pratique dite du «wash-wash». Reconnu coupable d’escroquerie par métier, ce Français a été condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, sans sursis. Il sera expulsé du territoire pendant quatre et devra rembourser sa victime .

L’astuce consistait à insérer, dessus et dessous chaque billet, une feuille blanche pour que les billets, une fois humidifiés par de la teinture et saupoudrés de poudre blanche, puissent être reproduits, peut-on lire dans Arcinfo. La procureure Sylvie Favre en charge de l’affaire a rappelé dans le quotidien neuchâtelois qu’elle instruisait chaque année une à deux affaires de ce type et que les victimes n’étaient jamais de parfaits nigauds. «Cela démontre que n’importe qui peut tomber dans le panneau», a-t-elle assuré.