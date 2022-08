Andrew Garfield s’est privé de sexe pour son rôle

Andrew Garfield : Il s’est privé de sexe pour son rôle

Pendant six mois, Andrew Garfield n’a eu aucune activité sexuelle et s’est affamé pour incarner un prêtre au cinéma.

Tout comme Christian Bale, Joaquin Phoenix ou encore Jared Leto, Andrew Garfield, qui pourrait incarner Richard Branson, ne recule devant aucun sacrifice pour être le plus crédible possible dans ses personnages au cinéma. Pour le film «Silence», de Martin Scorsese, sorti en 2016, l’acteur a pris très au sérieux son rôle de prêtre jésuite. «J’ai fait un tas de pratiques spirituelles tous les jours, j’ai créé de nouveaux rituels, j’ai été célibataire pendant six mois et je jeûnais beaucoup», a confié le Britannico-Américain de 39 ans dans le podcast WTF with Marc Maron, lundi 22 août 2022.