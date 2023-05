Arrêté pour de multiples délits dans cinq cantons

En janvier 2023, la police cantonale lucernoise avait arrêté un Géorgien à Kriens (LU). Désormais terminée, l’enquête menée par le ministère public a montré qu’entre août 2021 et le moment de son arrestation, l’homme de 51 ans s’était rendu coupable de multiples délits dans les cantons de Lucerne, de Berne, d’Argovie, de Zoug et d’Obwald.

Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, par la police lucernoise, on apprend qu’en septembre 2021, il a cambriolé un kiosque à Emmen (LU) et y a volé des cigarettes pour une valeur de plus de 18’000 francs. Il a aussi commis plusieurs vols par introduction clandestine et des vols à l’étalage. À cela s’ajoutent aussi des vols de porte-monnaie et de boissons alcoolisées dans des magasins.