La séquence montre Kowtun perdre connaissance et sa tête tomber en avant quelques instants, pendant que l’avion continue de voler à grande vitesse. « Cel le de la vidéo était la dernière man œ uvre de routine. C’était la plus difficile de la journée et je ne m’en souviens plus. Je me suis complètement évanoui à la moitié du tour » , a expliqué l’Américain au «Daily Mail».