Football : Il s’excuse après une boulette monumentale

Le gardien remplaçant de Tottenham a dû s’excuser pour une photo publiée par mégarde sur Instagram juste après l’élimination de son équipe de l’Europa League par le Dynamo Zagreb.

Traduction: «On vient de m’informer que quelqu’un pensait que nous avions gagné 3-0 la nuit dernière. Aussi négligeant que cela puisse paraître, c’est la vérité. On a affiché «job done». C’est inacceptable et je suis sûr que ça a ennuyé beaucoup de gens et je suis désolé qu’on en soit arrivé là. Cela ne vient évidemment pas de moi et je n’ai que de l’amour pour le club et je soutiens l’équipe. Je suis tout aussi abattu que les garçons. Alors je m’excuse».