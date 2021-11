Football : Il simule et provoque l’expulsion de… son coéquipier

Scène surréaliste dans le championnat norvégien: une altercation entre le gardien et un défenseur du Viking FK s’est terminée par l’expulsion de ce dernier.

La rencontre de première division norvégienne entre Kristiansund et le Viking FK s’est terminée dans la confusion générale. Menés 2-1 dans les dernières minutes du match, les joueurs du Viking FK sont revenus de nulle part pour arracher la victoire sur la pelouse de leurs adversaires, grâce notamment à un but inscrit à la 93e minute par Sondre Bjorshol. Mais ce but tardif ne fut pas le fait marquant du match.