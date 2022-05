Vaud: Il simule s’être fait voler son porte-monnaie, ça ne marche pas

Le diable est dans les détails. Et dans la narration des faits de brigandage dont un trentenaire de Renens (VD) prétendait avoir été victime, plusieurs détails troublants étaient de nature à semer le doute sur sa crédibilité. Domicilié à l’avenue du 24-Janvier, l’homme dit avoir été agressé à la date du… 24 janvier 2022 par un individu masqué alors qu’il sortait de chez lui pour aller faire le plein d’essence vers 23h30.

Rallonge de la liste des biens volés

Selon lui, le brigand l’a fait tomber et est parti avec son porte-monnaie qui contenait 1800 fr. Mais, dix jours plus tard, le trentenaire cupide a profité d’un échange téléphonique avec la police de l’Ouest lausannois pour rallonger la liste des biens emportés. Le trentenaire a prétendu avoir oublié de déclarer qu’une machine à café et une console de jeux qui se trouvaient dans le véhicule avaient également été prises par l’agresseur.