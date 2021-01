Ni de gauche ni de droite

Dans un long post publié sur Instagram, son mode d’expression préféré, l’attaquant de Monza (Serie B) s’est dit déçu et fustige la classe politique en place. «Je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, je ne prends jamais de positions politiques. Les gars, les cas sont de plus en plus nombreux, et je ne comprends vraiment pas pourquoi nous avons dû passer Noël et le Nouvel-An comme ça! Ils nous ont enfermés, puis enfermés à nouveau.»

Selon l’international italien, si la situation s’est dégradée à ce point c’est de la faute du gouvernement. Et il ajoute: «Mais est-il possible que l’Italie et ceux qui y vivent ne puissent pas être gérés de manière saine et honnête? L’Italie c’est l’Italie, les gars… Il n’y a rien à dire… C’est le plus beau pays du monde, mais il se détériore à cause de quelques-uns, et j’ai mal au ventre.»