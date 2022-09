Saint-Triphon (VD): Il s’interpose en attendant la police, le chauffard lui fonce dessus

«Tu bouges pas, la police arrive! On a tout filmé!» Dimanche, lors d’un tournage professionnel du côté de St-Triphon (VD), Sébastien et ses collègues, qui avaient la responsabilité d’une quinzaine de figurants, dont plusieurs enfants, ont interpellé un adepte de rodéos routiers, dans le but de sécuriser l’endroit.

Cramponné au capot

«Ils étaient deux à avoir fait vrombir leur moteur toute la journée. On s’est dit qu’ils allaient tuer quelqu’un à cette vitesse. Alors, on a appelé la police et on s’est postés au milieu de la route pour qu’ils s’arrêtent», raconte Sébastien. Si le premier chauffard est malgré tout passé, le trentenaire et ses collègues sont parvenus à barrer la route du deuxième. Un bras de fer s’est alors engagé. D’un côté, le conducteur insistait pour poursuivre sa course folle. De l’autre, le jeune homme, collé contre la voiture, refusait de laisser le passage libre.

Las d’attendre, le chauffard a brusquement accéléré. Sébastien s’est retrouvé cramponné au capot, entraîné à vive allure sur plusieurs mètres. «S’il freine ou s’il se prend un mur, je suis mort», a pensé Sébastien. Dans sa fuite, le chauffard a évité de justesse la collègue de Sébastien. «Dans sa manœuvre, il m’a éjecté. J’ai atterri sur le goudron. Heureusement que j’ai gardé mes réflexes de skateur», confie le Valaisan, encore chamboulé.

«Ça me pèse énormément»

Quand la police est arrivée sur les lieux, le chauffard était déjà loin. Sébastien a porté plainte. «Le conducteur qui a heurté le témoin a été identifié et interpellé. Celui de la seconde voiture n’a en revanche pas encore été identifié», a déclaré mercredi Alexandre Bisenz, porte-parole de la police vaudoise.

Sébastien a été pris en charge par une ambulance, et s’en est sorti avec quelques égratignures. Il doit encore aller faire contrôler son foie. «Les médecins craignaient des saignements internes», explique-t-il, avant d’ajouter: «Ce que j’ai vécu me pèse énormément. J’y repense tous les soirs avant de dormir. J’ai besoin de me faire aider.»

Ne pas jouer aux cow-boys «Nous ne tenons pas de chiffres sur ce type d’infraction routière en particulier. Si des cas de rodéos routiers sont parfois remontés à la police, on ne peut toutefois pas parler de phénomène ni de fléau», déclare Alexandre Bisenz, porte-parole de la police vaudoise. Il rappelle que la personne qui s’adonne aux rodéos routiers peut être dénoncée aux autorités compétentes, qui décideront d’une sanction. La police demande aux témoins de ne pas se mettre en danger en s’interposant, mais d’appeler le 117.

Déjà vu à Genève Il y a dix jours, à Genève, l’altercation de deux automobilistes à un feu rouge s’est terminée, elle aussi, par une course sur le capot. L’un avait démarré, tandis que l’autre s’était cramponné aux essuie-glaces. La victime s’en est sortie avec de légères blessures. En début de semaine, elle s’apprêtait à déposer une plainte.