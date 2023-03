Genève: Il sonnait chez les voisins à demi-nu: exhibitionniste puni

La vision à travers le judas de sa porte, le 12 janvier dernier, avait laissé Julie* sous le choc. Le voisin qui avait sonné chez elle au petit matin, caleçon baissé, «un objet pointu à la main» – ce que la police n’avait pas confirmé – a été condamné par ordonnance pénale pour avoir «sorti son sexe en érection et s’être masturbé» devant elle. Le prévenu a admis les faits. Reconnu coupable d’exhibitionnisme, mais aussi d’infraction à la Loi sur les stupéfiants, il a écopé de 60 jours-amende avec sursis (à 100 francs le jour). Il a aussi reçu une amende de 100 fr. et devra s'acquitter de 510 fr. de frais de justice.

Âgé de 24 ans, l’homme domicilié dans un locatif proche de l’aéroport faisait l’objet de plusieurs plaintes. Celle de Julie, donc, et d’une autre habitante de l’immeuble. Cette dernière avait dénoncé l’exhibitionniste pour des faits similaires survenus le 12 janvier. Dans le même temps, elle avait aussi porté plainte pour des actes commis par le prévenu un an plus tôt. Le Ministère public n’est pas entré en matière sur ce dernier point. Au vu des dispositions du code de procédure pénale, le dépôt de plainte concernant les agissements présumés du prévenu en 2022 était en effet trop tardif.