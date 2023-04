Berne: Il sort de la route et se retrouve sur les voies du train

Lundi vers 21h00, un automobiliste a fait une embardée et s’est retrouvé sur les voies du BLS. Le conducteur n’a pas été blessé et a pu sortir tout seul de l’habitacle. Il a été conduit à l’hôpital pour des contrôles. Les pompiers professionnels de Berne sont intervenus et ont, avec leur camion-grue, remonté le véhicule sur la route, ont-ils indiqué mardi sur Facebook.