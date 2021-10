Genève : Il sort du poste et donne du fil à retordre à la police

Un individu s’est énervé après avoir réalisé que son téléphone avait été confisqué par les forces de l’ordre.

La police a dû intervenir pour calmer un individu qu’elle venait à peine de libérer. Ce lundi, peu avant 11h, un homme de 18 ans, qui avait été entendu au poste du boulevard Carl-Vogt dans le cadre de diverses infractions, a pu en sortir à l’issue de son audition. Mais, une fois dans la rue, il s’est rendu compte qu’il n’avait plus son téléphone, qui avait été confisqué par les autorités, relate Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole des forces de l’ordre.

Le jeune homme a commencé à s’exciter, enlevant son T -shirt et menaçant de se faire du mal en sautant d’un muret. Les pompiers du Service d’incendie et de secours de la Ville ont été sollicités pour installer un tapis de sécurité. P our finir , l es policiers présents ont réussi à calmer l’individu. Il lui a été expliqué pourquoi son portable avait été saisi. Il a été conduit à l’hôpital pour une évaluation.