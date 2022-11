Illan Castronovo parle de sa tentative de suicide

Illan Castronovo : Il sort du silence après sa tentative de suicide

Le célèbre candidat de téléréalité, accusé d’agression sexuelle sur mineure en novembre 2021, a ensuite détaillé les raisons qui avaient poussé son geste. «J’ai craqué après une énième attaque de blogueurs. Plutôt que de parler de mon innocence, ma résilience ou de mes projets professionnels, ils préfèrent l’acharnement avec des sujets non avérés salissants et complètement faux. J’ai toujours clamé mon innocence et la seule enquête de police qu’il y a eue s’est terminée en ma faveur», a écrit le Français de 28 ans tout en dénonçant un «harcèlement constant». Illan a ajouté qu’il avait eu besoin d’aide et de repos et qu’il était désormais bien entouré et qu’il se remettait. «Ça m’a fait un bien fou de voir que je suis autant suivi et soutenu, vraiment merci du fond du cœur. Je me suis encore une fois relevé grâce à ma famille et votre soutien.»