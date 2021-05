France : Il sortait de prison et était «en chasse» d’une femme

L’auteur présumé d’un homicide et d’un viol avait été condamné 27 fois pour des vols. Il a tué le fiancé qui s’interposait et a fini par violer la jeune femme.

Il était «en chasse d’une femme»: un homme de 41 ans, dont 22 de prison, a été mis en examen et placé en détention provisoire dimanche pour l’enlèvement et le viol dans la Marne d’une étudiante et le meurtre de son petit-ami, selon le procureur de Reims.