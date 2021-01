Jason Sudeikis : Il souhaiterait reconquérir Olivia Wilde

L’acteur Jason Sudeikis voudrait se rabibocher avec la mère de ses enfants, qui sort désormais avec Harry Styles.

Parents d’un garçon et d’une fille, Olivia Wilde et son ex-fiancé Jason Sudeikis s’étaient rencontrés en 2011.

Jason Sudeikis serait inconsolable depuis sa rupture avec Olivia Wilde , survenue en novembre 2020, après presque dix ans de relation. Alors que l’actrice américaine de 36 ans vient de retrouver l’amour dans les bras d’Harry Styles , son ex-fiancé souhaiterait désespérément reconquérir la maman de son fils, Otis, 6 ans, et de sa fille, Daisy, 4 ans.

Selon «Us Weekly», l’acteur américain de 45 ans voudrait ainsi «réparer leur famille» en se remettant en couple avec elle. Il espèrerait aussi que la romance de la star avec le chanteur britannique de 26 ans ne soit qu’une passade. «Jason n’avait pas d’autre option que de laisser Olivia vivre cette relation, révèle une source, mais il croise les doigts pour cela ne soit qu’une phase et qu’elle change d’avis ou qu’Harry finisse par s’ennuyer et qu’il passe rapidement à autre chose.»