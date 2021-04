Lewis Capaldi : Il soutient ses potes écossais face à Demi Lovato

Dans une vidéo, Lewis Capaldi incite ses fans à aller acheter le récent album de The Snuts pour qu’il arrive en tête des charts, devant celui de la star américaine.

Entre Écossais, on se sert les coudes. Dans une vidéo postée sur Twitter jeudi 8 avril 2021, Lewis Capaldi a incité ses fans à acheter ou streamer le premier album de The Snuts, «W.L.», un groupe qu’il connaît bien puisque ses membres et lui ont grandi dans la même ville, West Lothian. Le but de Capaldi est que le disque de ses potes arrive en première place des charts britanniques devant «Dancing with the Devil… The Art of Starting Over» de la star américaine Demi Lovato.