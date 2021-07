Royaume-Uni - Il subit 18 opération pour ressembler à Jimin, de BTS

Royaume-Uni : Il subit 18 opérations pour ressembler à Jimin, de BTS

Oli London, un influenceur, est passé sur le billard pour avoir le même physique que son idole, chanteur et danseur dans le groupe coréen BTS.

Sa vidéo, postée le 26 juin 2021 sur YouTube, est en train de faire le tour de la planète. Il faut dire qu’Oli London y raconte sa transition. «Je me sens bien pour la première fois de ma vie. Je me sens beau. Je me regarde dans le miroir et j’aime mon apparence. Je me sens heureux», commence-t-il, avant de déclarer qu’il est non-binaire et qu’il s’identifie comme coréen.