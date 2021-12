«sex and the city» / James Bond :

«sex and the city» / James Bond : Il suffit de boire un cocktail pour avoir (presque) l’air d’une star

Le Cosmopolitan est le cocktail favori des quatre héroïnes de «Sex and the City».

Que seraient les quatre New-Yorkaises de «Sex and the City» sans leurs stilettos Manolo Blahnik aux pieds et un Cosmopolitan à la main? Le cocktail rose baiser composé de vodka, de triple sec, de citron vert et de jus de canneberge fait partie de la mythologie de la série dont la suite, intitulée «And Just Like That…», vient de sortir. Ce nouveau volet nous invite à siroter ce nectar (avec modération) durant les Fêtes.

Des années 1990…

… au XXIe siècle

Parmi les héros de fiction, les fashionistas ne sont pas les seules à raffoler des cocktails. James Bond (qui est aussi une icône de mode) est adepte de la Vodka Martini. L’espion britannique précise systématiquement au serveur qu’il le souhaite secoué dans un shaker et non brassé à la cuillère. Dans la vidéo ci-dessous (in English of course), une barmaid imagine la raison pour laquelle 007 le préfère ainsi.

Un daïquiri pour le mafieux

Les mauvais garçons aiment la douceur. C’est bien connu. Et d’autant plus depuis 1974, date de la sortie du deuxième épisode du «Parrain». Dans une scène mémorable – parce qu’elle est amusante – Fredo Corleone veut commander un daïquiri banane (rhum blanc, triple sec, crème fraîche, jus de citron jaune, lait, sirop de sucre de canne et banane). Dans ce dialogue anecdotique, il faut deviner l’aveu du réalisateur de la saga, Francis Ford Coppola, qui aime ce cocktail.

Pour un antihéros

Dans «The Big Lebowski» (1998), comédie noire des frères Coen, Jeff Bridges campe un raté magnifique. Sa boisson préférée, c’est le White Russian qu’il boit à longueur de scène (on l’aperçoit dans la bande-annonce ci-dessus). Normalement, ce cocktail est préparé avec de la vodka, de la liqueur de café et de la crème fraîche ou du lait. Dans le film, Jeff Lebowski utilise même du lait en poudre…

