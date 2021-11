Twint – Il suffit d’un mauvais mot pour que votre virement soit bloqué

Les Alémaniques en question ont récemment mangé dans un restaurant afghan à Zurich. L’un d’eux a payé la note avec sa carte de crédit. L’autre a souhaité rembourser sa part à son ami, client chez Credit Suisse, en faisant un virement Twint. Sous motif de paiement, il a écrit «Afghanistan». Or, à cause de ce descriptif, l’argent n’a jamais été viré sur le compte de son ami.

Pays frappés par des sanctions

Au début, l’homme a cru qu’il s’agissait d’un bug chez Twint. Mais il n’en était rien. Contactée, la société lui a assuré: «Le cas concret ne concerne pas le système Twint, mais est lié à des mesures régulatrices s’appliquant à toutes les banques et toutes les méthodes de paiement.» Et, en effet, quelques jours plus tard, l’Alémanique qui était censé recevoir l’argent sur son compte CS a reçu un courrier de la banque. Dans la missive, celle-ci s’excuse de ne pas avoir pu lui transmettre l’argent en raison du motif de paiement «Afghanistan». Elle explique ainsi devoir assumer «un rôle de banque agissant au niveau global», soulignant que certains pays sont actuellement soumis à des sanctions. «Parmi ces pays figurent notamment l’Iran, Cuba, la Corée du Nord ou encore la Syrie.» La banque précise que les restrictions, liées à ces sanctions, s’appliquent à toutes les transactions, peu importe le montant et la devise.