Lucerne: Il suit son GPS et finit sa course dans des escaliers

Selon «Pilatus Today», lundi soir, une Audi A6 noire s’est engagée dans les escaliers de l’Hôtel de Ville, en vieille ville de Lucerne, et est restée bloquée sur les marches. On sait désormais qu’un touriste israélien était à la recherche de son hébergement et qu’il a suivi aveuglément les indications de son appareil de navigation, comme l’explique le porte-parole de la police lucernoise, Urs Wigger.