Il suit son GPS et se retrouve dans le quartier le plus dangereux d'Afrique du Sud

Walter Fischel a été attaqué par quatre hommes alors qu’il était coincé dans un embouteillage. YouTube

Walter Fischel se souviendra longtemps de son voyage en Afrique du Sud. Depuis son lit d’hôpital au Cap, cet Américain de 55 ans revient sur ce qui restera comme l’expérience la plus traumatisante de sa vie. Originaire du Connecticut, Walter a atterri au Cap vendredi. Il avait prévu de visiter Simon’s Town, puis de passer six ou sept jours à Hermanus avant de rentrer au pays. L’homme est allé récupérer sa voiture de location, et a entré dans le GPS l’adresse où il souhaitait se rendre. «J’ai opté pour le trajet le plus court et pas pour l’autoroute, où il y avait apparemment des embouteillages», explique Walter.

L’itinéraire proposé à l’Américain passait par Nyanga, qui se trouve être le quartier le plus dangereux d'Afrique du Sud en termes de criminalité et de délinquance. Malgré cet état de fait, les applications GPS recommandent régulièrement de passer par ce coupe-gorge. Le trafic y étant dense, Walter s’est retrouvé à l’arrêt dans un embouteillage, raconte le «Daily Mail». Dans les secondes qui ont suivi, quatre individus qui étaient en embuscade ont surgi et assailli la voiture du touriste. S’en est suivie une lutte avec un homme armé.

«Extrêmement chanceux» d’être en vie

«J’ai essayé d’attraper le pistolet pour saisir l’arme (…) mais il s’est écarté de moi pendant que son complice volait certains de mes biens. (…) C’est là que j’ai reçu une balle dans le visage», témoigne-t-il. Après avoir détroussé leur victime, les individus l’ont laissée pour morte. «J’ai recraché quelques dents et la balle», décrit Walter. Le touriste a été emmené d’urgence à l’hôpital, où il est arrivé avec une mandibule fracturée et un trou dans le visage. L’établissement local n’étant pas équipé pour le soigner, le quinquagénaire a été transféré vers un centre plus renommé du Cap, où le Dr Denis Allard l’a pris en charge, assisté d’un spécialiste maxillo-facial.

L’Américain a passé la journée de samedi au bloc opératoire, où il a notamment dû subir une trachéotomie pour respirer plus facilement. Selon le Dr Allard, son patient se porte «exceptionnellement bien» vu les circonstances. La blessure se trouvait «à quelques centimètres de la carotide. La balle aurait même pu ricocher. Il est vraiment très inhabituel qu’une balle ait la force de fracturer la mandibule, d’arracher des dents, puis qu’elle s’arrête et reste dans la bouche», souligne le spécialiste. Walter, lui, se dit «extrêmement chanceux» d’être en vie et se réjouit de rentrer chez lui. Un retour qui ne se fera cependant pas avant deux bonnes semaines.