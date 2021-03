Bruno Mars : Il supplie les Grammies de l’inviter à jouer à la cérémonie

Bruno Mars, qui vient de sortir un single avec Anderson .Paak sous le nom de Silk Sonic, meurt d’envie de jouer lors de la cérémonie. Il a interpellé l’organisation des Grammy Awards.

«Chers Grammies. Si vous pouvez le ressentir dans vos cœurs, il faut permettre à deux musiciens sans travail de se produire lors de votre spectacle. Nous l’apprécierions vraiment. Nous venons de sortir un titre (ndlr: le 5 mars 2021) et c’est le bon moment pour en faire la publicité», a écrit Bruno Mars. Le chanteur de 35 ans a également rappelé que ça faisait «un moment» qu’il n’avait pas pu jouer: «Nous voulons juste chanter.» Plus cocasse et sur une note humoristique, Mars a affirmé qu’il était prêt à envoyer une démo audio si nécessaire et qu’il se plierait à autant de tests Covid que demandé. «Nous voulons juste remonter sur une scène. J’espère que vous allez considérer notre demande et nous donner l’opportunité de briller», a-t-il conclu.