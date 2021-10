Lil Nas X surprend la foule de l'EDC Las Vegas

Lil Nas X à Las Vegas : Il surprend la foule d’un grand festival electro

Le rappeur Lil Nas X a offert un medley lors de l’EDC à Las Vegas, samedi 23 octobre 2021, pendant le set de Diplo.

Les fans de musiques électroniques ne s’attendaient certainement pas à voir débarquer un rappeur sur une des scènes principales de l’Electric Daisy Carnival (EDC), qui peut réunir plus de 400’000 personnes. C’est pourtant bien ce qui s’est produit samedi 23 octobre 2021 durant le set de Diplo, récemment accusé d’agression sexuelle. Lil Nas X a déboulé à la fin de passage du DJ et producteur américain. Le rappeur a interprété un medley de ses trois plus grands hits, «Industry Baby», «Montero (Call Me by Your Name)» et «Old Town Road».