Lews Capaldi surprend les passagers d’un vol transatlantique

Le deuxième album de l’Écossais arrivera le 19 mai 2023 . Lewis Capaldi a fait la promo d’un single qui en est extrait d’une manière plutôt insolite: durant un vol entre Londres et Los Angeles. Celui qui est entré dans l’histoire des charts britanniques a en effet posté une vidéo sur Instagram où on le voit interpréter ce morceau pour les passagers.

Avant de chanter, il a joué les stewards en offrant, de sa poche, des boissons ou des en-cas aux voyageurs ébahis de la classe économique. «Bonjour! Je peux vous servir quelque chose du charriot? On le paiera pour vous», a d’abord lancé Lewis avant de piquer une chips à une jeune femme. «Je vais maintenant vous chanter une chanson. Je présente mes excuses d’avance à tout le monde. Je vois des personnes qui dorment», a plaisanté le chanteur de 26 ans. Avant de retourner à sa place, Lewis Capaldi a encore remercié les passagers et a tenu à se présenter: «Désolé d’avoir perturbé votre vol. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, mon nom est Ed Sheeran.»