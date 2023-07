États-Unis: il surprend sa femme au lit avec un collègue et sort sa batte de baseball

Christie Barbato et John Dimmig sont ensemble depuis plusieurs années et se sont mariés en début d’année.

L’agression a été si violente, que la police a déployé une rubalise «scène de crime» à l’entrée de l’appartement. Le 17 juin à Lake Worth (Floride), un homme de 33 ans a fait irruption dans un logement Airbnb, armé d’une batte de baseball en aluminium. Dans une des chambres, John Dimmig a surpris sa femme, Christie Barbato, au lit avec un collègue de cette dernière. Il a refermé la porte derrière lui et s’est rué sur l’amant de son épouse, le frappant au moins trois fois avec sa batte. «J’avais l’impression qu’il était là pour me tuer», a expliqué la victime en appelant les secours.

Des images tirées d’une caméra de surveillance du logement, qui seront rendues publiques ultérieurement, montrent Christie tentant désespérément de raisonner son mari: «John! Arrête! Il saigne!» crie-t-elle. La mère de famille étant parvenue à éloigner son époux, celui-ci hurle: «Ne t’approche plus jamais de ma femme, pu****!» Le trentenaire couvre ensuite son rival d’insultes et quitte l’appartement, sa batte à la main. On ignore, pour l’heure, comment le suspect a su que sa conjointe se trouvait à cet endroit avec un autre homme.