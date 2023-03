États-Unis : Il survit six nuits en mangeant de la neige et des croissants

La Californie a été traversée, fin février, par un blizzard inhabituel, qui a surpris bon nombre de ses habitants. Jerry Jouret en sait quelque chose. Cet homme de 82 ans a disparu le 24 février, après être parti pour un périple routier d’environ 270 kilomètres entre Big Pine (Californie) et Gardnerville (Nevada). Pendant le trajet, l’octogénaire a été surpris par une tempête et s’est retrouvé bloqué dans sa voiture.

Le malheureux a passé six nuits dans son véhicule, mangeant de la neige et les croissants qu’il avait emportés avec lui. Le 2 mars, Jerry a enfin réussi à se faire repérer par une équipe de recherche. «Il était presque enterré dans la neige, mais pas tout à fait. Il a sorti sa main par la fenêtre et l’a agitée», raconte Joe, le frère de l’octogénaire. L’Américain se trouvait sur la section d’une route qui avait été fermée à cause du blizzard et d’une forte accumulation de neige.