Turquie

Il survole la mer à bord de son… canapé

Un instructeur de parapente a relevé un défi complètement fou, jeudi dans la province de Mugla.

Un épisode de «Tom et Jerry»

«Je n’avais pas peur, mes amis me faisaient confiance. C’était très bien», raconte le parapentiste. Une fois en l’air, le jeune homme a retiré ses chaussures et les a remplacées par des pantoufles. Comme s’il était chez lui, il a ensuite allumé la télévision et s’est regardé un petit épisode de «Tom et Jerry» tout en buvant une canette de coca et en piochant dans un paquet de chips.