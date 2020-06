Zurich

Il tabasse un handicapé à la gare d’Oerlikon

Une vidéo circulant actuellement sur les réseaux sociaux montre un jeune homme s’en prendre à un vendeur ambulant de magazines souffrant d’un léger retard mental. La police a ouvert une enquête.

Un voyageur a filmé une scène violente, le week-end passé, à la gare de Zurich-Oerlikon. Sur l’enregistrement, qui circule sur les réseaux sociaux, on voit un homme attaquer un individu souffrant d’un léger handicap mental. Il continue de lui donner des coups de pied et de genou alors qu’il est déjà au sol. Des recherches de «20 Minuten» montrent que la victime est D.I., vendeur ambulant du magazine «Surprise» et connu des gens du quartier.