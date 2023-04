Genève: Il tape un policier et un chauffeur TPG: 17 mois avec sursis

Le policier avait été frappé de nuit à cet endroit, à l’angle des rues de Montchoisy et du XXXI-Décembre, aux Eaux-Vives.

En août 2018 aux Eaux-Vives, un jardinier d’alors 23 ans avait frappé au visage un policier. L’agent était tombé à la renverse, sa tête avait heurté le sol, il avait abondamment saigné et passé un jour dans le coma. Quelques mois avant, en février, ce même jeune homme s’en était pris à un chauffeur de bus. Coup de poing au ventre, coup de genou au visage: l’employé des TPG, choqué, n’avait pas pu travailler durant des mois. L’agresseur a récemment été condamné en appel, a révélé la «Tribune de Genève». Dans un arrêt daté du 14 mars, la Cour de justice lui a infligé 17 mois de prison avec sursis, sept de plus qu’en première instance. Il devra verser 8’000 francs pour tort moral au conducteur des TPG et 10’000 francs au policier; mais aussi rembourser 86’000 francs de frais médicaux à l’assurance de ce dernier.