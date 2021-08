Argovie : Il tentait de faire passer des ânes clandestinement

Un chauffeur de camionnette a voulu entrer en Suisse avec 6 bourricots sans papiers. Il a été refoulé, mais n’a pas obtempéré. Il sera amendé.

Un contrôle au poste-frontière de Rheinfelden (AG) a été fructueux, a annoncé lundi l’Administration fédérale des douanes. Les fonctionnaires ont découvert six ânes dans une fourgonnette portant plaques françaises. Le conducteur n’avait pas les papiers des baudets. C’est pour cette raison qu’il a été renvoyé en Allemagne. Comme l’homme s’est obstiné et a tenté de repasser le poste de douane, il devra s’acquitter d’une amende de 1200 francs et sera dénoncé à la justice.