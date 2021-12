Zoo en Floride – Il tente de caresser un tigre et se fait croquer le bras

Floride : Il tente de caresser un tigre en captivité en passant le bras dans son enclos

L’animal refusant de lâcher prise, il a été abattu par la police. L’incident enflamme Twitter car l’homme qui a été blessé en touchant le félin s’était introduit dans zone du zoo interdite d’accès.

Grièvement blessé

L’homme d’une vingtaine d’années, employé d’une société de nettoyage travaillant pour le zoo, est grièvement blessé et a dû être hospitalisé. Il s’est introduit mercredi soir après la fermeture au public du zoo «dans une zone interdite près d’un tigre qui était dans son enclos», précise la police du comté de Collier, où se trouve le zoo de la ville de Naples. L’employé a ensuite passé son bras à travers une ouverture de l’enclos et «caressait ou nourrissait l’animal», selon les premières informations de la police, lorsque le tigre l’a attrapé.

Eko était un mâle de 8 ans

Sur les réseaux sociaux, l’incident suscite de nombreux messages d’internautes scandalisés. Tandis que les plus virulents estiment que c’est l’employé «idiot» qu’il aurait fallu abattre, d’autres s’interrogent sur la présence d’un policier sur les lieux et sur la raison pour laquelle ce sont les forces de l’ordre qui sont intervenues et non les soigneurs. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à comparer la mort de l’animal aux bavures policières régulières qui émaillent aux États-Unis.