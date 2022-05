France : Il tente de décapiter son colocataire avec une disqueuse

Sans raison, un jeune homme de 18 ans s’en est sauvagement pris à la personne qui partageait son appartement, mercredi en région parisienne.

Une violente agression est survenue mercredi dans un appartement de Cergy (Val-d’Oise). Selon Europe 1, un jeune homme de 18 ans a demandé à son colocataire de 26 ans de se tourner et de fermer les yeux, parce qu’il souhaitait lui faire un cadeau. La victime a joué le jeu, et c’est à ce moment-là que l’individu a saisi une disqueuse et attaqué son colocataire au niveau de la nuque. L’homme a réussi à attraper l’arme et à la jeter par la fenêtre avant de s’enfuir.