Une poutre en bois, une barre à mine, un tuyau d’arrosage, ou encore un marteau : c’est avec ces simples outils que le Genevois Pierre-Yves Leisi a tenté lundi de faire dévier de sa trajectoire le puissant Jet d’eau, projeté à 200km/h. L’opération, menée sous l’égide des Services industriels de Genève (SIG), avait pour but de réaliser des formes artistiques dans l’éventualité, pourquoi pas, d’un futur spectacle sur la Rade. Il s’agissait d’un essai, le second après une première tentative en 1995. Pierre-Yves Leisi avait à l’époque utilisé un canif. Davantage équipé cette fois, ce passionné du Jet d’eau a étrenné ses outils durant quelques minutes, tentant d’avoir prise sur le puissant courant. Il faut dire que la bise qui soufflait a rendu l’exercice d’autant plus ardu.

Si de figures, on n’a pu voir que quelques trombes qui s’écartaient de leur trajectoire, Pierre-Yves Leisi a pu tirer quelques leçons de cet essai: «Pour moi, il faut plus de moyens mécaniques ou plus de monde, déclare le Genevois. Il faut de la force, des grands gaillards. Il y a 500 kilos de poussée sur le Jet d’eau à la base, il faudrait pouvoir en détourner 100 pour avoir un effet conséquent. J’ai dû retenir trente kilos, pas plus, je pense. Là, ce n’était pas très conséquent, mais ça montre ce qui peut se faire. J’aurais peut-être dû prendre une barre à mine plus grande. Il faudrait qu’il y ait une fixation au sol également. Mais c’est suffisant, en ce qui me concerne, pour étudier la chose plus profondément.» Pour cette tentative, Pierre-Yves Leisi explique avoir dû obtenir cinq autorisations de différentes entités (SIG, Genève Tourisme, Ville de Genève, ou encore police). Quant à un troisième test, «ce sera à voir avec les Services industriels et les personnes concernées».