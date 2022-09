Suisse-Italie : Il tente de passer la frontière avec 57 Swatch non déclarées

Un Italien de 32 ans résidant à Locarno (TI) s’est fait contrôler à la frontière de Piaggio Valmara. Il risque une amende pouvant aller jusqu’à plus de 48’825 francs.

Au début du mois de septembre, un Italien de 32 ans résidant à Locarno (TI) a été contrôlé alors qu’il voulait passer la frontière entre l’Italie et la Suisse au col de Piaggio Valmara. Quand les agents de la Garde des finances ( ndlr: la police financière et douanière italienne) lui ont demandé s’il avait quelque chose à déclarer, l’individu a montré un état d’appréhension évident, rapporte le quotidien tessinois, « La Regione ».

Un contrôle complet du véhicule a suivi, au cours duquel les policiers ont trouvé deux boîtes. Elles contenaient un total de 57 montres de la marque Swatch, dont certains modèles produits en série limitée. Toutes les montres étaient encore dans leur emballage d’origine. Leur valeur a été estimée à plus de 7730 francs.

L’homme de 32 ans n’a fourni aucune explication ni sur la provenance ni sur la destination de ces montres. Il a été accusé de délit de contrebande et les montres saisies, précise le quotidien tessinois. En plus d’une condamnation pénale – en tant que primo-délinquant, elle serait assortie d’un sursis conditionnel, l’Italien risque une amende pouvant aller jusqu’à plus de 48’825 francs (50’000 euros).