Il tente de récuser tous les juges fribourgeois et fédéraux

Fribourg : Il tente de récuser tous les juges cantonaux et fédéraux

Invoquant la corruption, un homme a recouru à la justice pour exiger que l’ensemble des autorités judiciaires fribourgeoises et fédérales soient récusées. Le Tribunal fédéral a rendu sa décision jeudi.

C’est une demande plutôt originale. Le 3 février dernier, un justiciable fribourgeois a exigé la récusation d’une grande partie des hommes de loi employés par son canton et par la Confédération. En ligne de mire, on trouve un procureur fribourgeois, les 44 juges du Tribunal cantonal, l’ensemble des juges fédéraux ainsi que «tous les membres des autorités judiciaires fribourgeoises et fédérales», rapporte «La Liberté». L’homme explique que son recours est dû à la corruption qui gangrène les institutions judiciaires. Il avait déjà demandé la récusation d’un procureur qui l’avait interrogé sur sa situation financière en octobre dernier.