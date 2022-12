Seine-Saint-Denis (F) : Il tente de violer une femme de 90 ans mais accepte 50 euros pour la laisser en paix

Alertée par le bruit, la femme âgée de 90 ans est sortie de sa chambre et est tombée nez à nez avec le cambrioleur. Celui-ci la frappe, se dévêtit et exige des faveurs sexuelles. Mais la vieille dame a eu l’idée de proposer à son ravisseur 50 euros pour qu’il la laisse tranquille. Ce dernier a accepté l’argent et quitté les lieux. La nonagénaire n’a pas été grièvement blessée et a refusé d’être conduite à l’hôpital, malgré son état de choc.