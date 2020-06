France

Il tente de voler une boulangère, elle lui propose un boulot

Un individu a essayé de fracturer le distributeur de baguettes d’une commerçante. Pas rancunière, celle-ci lui donne une chance professionnelle.

En arrivant au travail le 4 juin dernier, une boulangère de Châteaubriant (nord-ouest) a eu la mauvaise surprise de découvrir que quelqu’un avait tenté de cambrioler son distributeur de baguettes. Audrey, qui n’en a pas perdu son sens de l’humour, a annoncé sur Facebook que l’appareil serait hors service pendant quelque temps. «Un jeune homme ganté et cagoulé (sans doute parce qu’il faisait très froid) (…) a fracturé la porte pour tenter de gagner honnêtement bien sûr quelques deniers», pouvait-on lire sur le réseau social.

Après avoir déboursé 200 euros pour la réparation de sa machine, la boulangère s’est montrée très peu rancunière, raconte «Ouest France». Dans un nouveau message publié une semaine plus tard, Audrey s’est adressée directement à la petite frappe ayant sévi devant son établissement. «Pour te sortir du mauvais chemin dans lequel tu as l’air de t’être engouffré, nous te proposons du travail. Nous sommes à la recherche d’un jeune apprenti en boulangerie. Ça résoudra tes problèmes de «besoin de liquidités» car tu auras un salaire que tu auras gagné à la sueur de ton front et dont évidemment tu seras fier», a écrit Audrey.