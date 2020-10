Dans le cadre de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) 254, les deux meilleurs poids moyens du monde se sont affrontés. Le Néo-Zélandais Robert Whittaker (No 1 dans la hiérarchie) a battu aux points l’Américain Jared Cannonier (No 2) après trois rounds disputés (29-28, 29-28, 29-28).

«Cela ne s’est pas passé exactement comme je le souhaitais mais je garde la tête haute et suis content de mon combat vu les circonstances. Le tout premier kick qu’il m’a envoyé m’a fracturé le cubitus gauche et je n’ai pas pu m’ajuster pour obtenir la victoire, donc je prends cette défaite avec fierté» a écrit Cannonier, qui devrait vraisemblablement perdre sa place de No 2 mondial.