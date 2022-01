Tennis – Il termine son match perclus de crampes

Ce dernier week-end de janvier marquait la fin de l’Open d’Australie avec les finales de chaque catégorie. Et le moins que l’on puisse dire est que le suspense et le dramatique ont été au rendez-vous et pas uniquement lors de l’affrontement entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev.. Ce fut aussi le cas lors de la finale du tournoi masculin junior entre l’Américain Bruno Kuzuhara (17 ans) et le Tchéque Jakub Mensik (16 ans) , remportée par le premier nommé après un combat de 3h43.