Vaud: Il terrorisait ses voisins, il passera six mois en prison

Entre 2020 et 2021, un quadragénaire vaudois a rendu la vie impossible à un couple et ses deux enfants. Il vient d’être condamné pour menaces, contrainte et violation de la loi sur la circulation routière.

Le prévenu klaxonnait de manière intempestive quand il passait devant chez ses voisins. GETTYIMAGES/IMAGE PRÉTEXTE

Sa voiture garée à côté de la villa de ses voisins, Jacques* laissait l’autoradio allumé entre minuit et 5h du matin. Il se signalait également par des coups de klaxon intempestifs ou encore en laissant le moteur de sa moto tourner sous les fenêtres des chambres de la famille, qu’il avait prise pour cible entre 2020 et 2021.

Le quadra a même utilisé un drone pour filmer le couple et leurs deux filles de 15 et 12 ans. Poussant l’intimidation plus loin, Jacques a suivi le mari au volant et a fait mine de tirer avec une arme en le visant. L’épouse de celui-ci n’a pas été épargnée non plus par le quadra quérulent: elle a eu très peur quand Jacques a talonné son véhicule, avant de lui faire une queue de poisson. Selon l’avocate des plaignants, Jacques est devenu irascible depuis que sa cliente a refusé ses avances en 2016.

Sursis révoqué

Le Tribunal de police de Vevey vient de sévir à l’encontre de Jacques. Reconnu coupable de menaces, de contrainte et de violation des règles de la circulation routière, le mécanicien a écopé d’une peine ferme de six mois de prison et d’une amende de 500 francs. Ayant précédemment bénéficié d’un délai d’épreuve du Tribunal cantonal vaudois pour des faits similaires contre la même famille en 2020, Jacques a vu le sursis être désormais révoqué. Il doit ainsi s’acquitter d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 francs le jour et verser 1000 francs de tort moral à chacun des deux parentstout en prenant en charge les frais de justice de ses victimes, soit 10’240 francs.

«Pour mes mandants, il était important que la contrainte et les menaces soient reconnues et que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme. Ils espèrent maintenant qu’il prenne conscience de la gravité de ses actes et cesse de les importuner, eux et leurs filles», a réagi Me Jessica Jaccoud, avocate du couple de plaignants. Interrogée sur un éventuel appel, Me Aesane Ziegler, l’avocate du prévenu, a répondu ceci: «Je n’ai aucun commentaire à faire.»

*Prénom d’emprunt