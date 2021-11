Hockey – Il tient une minute avec une lame en moins

Mardi, lors de la deuxième période de la rencontre entre les Hurricanes et le Lightning, les joueurs floridiens ont été pénalisés à deux reprises et dû évoluer à 3 contre 5. Pire, sur un envoi de Teuvo Teravainen, alors qu'il restait encore plus d'une minute à écouler à la double infériorité numérique contre Tampa Bay, la lame du patin gauche d'Andrei Vasilevskiy a décidé de se faire la malle.