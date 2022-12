Fribourg: Il tire à la carabine sur les chats de sa voisine

Un quinquagénaire vient d’être condamné pour dommage à la propriété et maltraitance d’animaux. On lui reproche d’avoir tiré à la carabine sur les chats de sa voisine. Ce printemps, constatant que son animal de compagnie avait été blessé à l’arrière-train, une Fribourgeoise s’est rendue chez un vétérinaire. Ce dernier a alors découvert que le minou avait non seulement un plomb fraichement inséré dans le postérieur, mais également un deuxième qui s’y trouvait depuis plus longtemps.