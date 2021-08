États-Unis : Il tire au hasard sur un touriste, puis danse sur son corps

Un jeune papa de 21 ans a été abattu en essayant de protéger son bébé, mardi soir à Miami Beach. Le tireur dit avoir agi sous l’influence de champignons hallucinogènes.

Un drame incompréhensible. Dustin Wakefield, 21 ans, était attablé à une terrasse avec sa femme et leur bébé d’un an quand un inconnu armé est arrivé. «C’est l’heure de mourir!» aurait lancé en riant Tamarius Davis, 22 ans. Selon l’oncle de Dustin, l’individu a alors pointé son arme sur le petit garçon. «Ce n’est qu’un enfant», a imploré le jeune homme, qui s’est placé entre son fils et Davis. «Il l’a abattu et a tiré encore plusieurs fois quand il était au sol», explique Mike Wakefield au «Miami Herald».