Fribourg : Il tire pour faire taire les oiseaux, les policiers d’élite débarquent

Le coup de feu, destiné aux volatiles, a surtout effrayé les voisins d’un sexagénaire, qui ont cru à un forcené dans le quartier. Le tireur vient d’être condamné à une amende.

On ne sait pas si ce tir a réussi à faire taire les oiseaux. Mais il a en tout cas effrayé les voisins, qui ont alerté les forces de l’ordre. Craignant avoir affaire à un «tireur fou», la police a engagé son groupe spécialisé, qui a bouclé le quartier. Le sexagénaire, qui a immédiatement reconnu les faits, vient d’être condamné à 200 francs d’amende, plus 275 francs de frais, pour avoir troublé à la fois l’ordre public et la tranquillité d’animaux sauvages. Et son pistolet d’alarme a été confisqué et détruit.