Etats-Unis: Il tire sur sa voisine de 14 ans qui jouait à cache-cache

Un Américain de 58 ans a été arrêté dimanche en Louisiane et mis en examen pour coups et blessures, agression avec arme à feu et usage illégal d’une arme à feu. Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces de l’ordre sont intervenues dans un tout petit quartier de Starks. Il était question d’une fusillade. Sur place, la police a rencontré une jeune fille de 14 ans, qui présentait une blessure par balle derrière la tête.